FC Barcelone - Mercato : Gündogan, c'est fait !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'information vient de tomber et elle émane d'El Mundo Deportivo : Ilkay Gündogan s'est engagé pour les deux prochaines saisons, plus une en option, avec le FC Barcelone. C'était attendu puisque le directeur du football du FCB, Mateu Alemany, s'est rendu à Munich ce mercredi pour obtenir le précieux paraphe du milieu offensif de 32 ans, capitaine du Manchester City champion d'Europe et de la Nationalmannschaft.