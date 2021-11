FC Barcelone - Mercato : Iniesta, Messi, Laporta évoque déjà leurs retours !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Certains, à n'en pas douter, parleront de démagogie. Et ne seront sans doute pas loin du compte. Reste que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, sans doute très heureux d'avoir fait revenir Daniel Alves, se sent pousser des ailes. Et qu'il s'imagine déjà des lendemains qui chantent avec de nombreux ex de retour au sein du club catalan.

Ainsi, et alors que le Barça fait face à la pire crise économique de son histoire, ont été évoqués les cas Iniesta et Messi lors de la présentation officielle du latéral brésilien. Pour une présence, tenez-vous bien, sur la pelouse du Camp Nou. Rien de moins.

Réponse. "Je ne l'exclus pas. C'est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais."

