FC Barcelone - Mercato : inquiet, Xavi relance en urgence un ex du PSG !

Xavi pousse auprès de la direction pour recruter Giovani Lo Celso. De retour à Tottenham, après un prêt peu concluant à Villarreal, l'Argentin a très peu joué au début de saison avec les Spurs. Mais depuis quelques matchs, l'ex du PSG retrouve des couleurs et a pu refouler la pelouse contre Aston Villa et Manchester City, en inscrivant un but à chaque fois.

Forcing auprès du board catalan

L'entraîneur du FC Barcelone suivrait même ses prestations avec grand intérêt et souhaite le faire intégrer le milieu à son effectif dès le mercato hivernal d’après Sky Sports. A suivre.

Xavi est déterminé à signer Giovani Lo Celso pour Barcelone en janvier et a demandé au club de le faire dans ce qui est considéré comme un test de leur soutien à son égard. @SkySportsLyall — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 11, 2023

