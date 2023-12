FC Barcelone - Mercato : Joao Félix en remet une couche sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est la semaine des retrouvailles avec les clubs qu'il ne peut plus voir en peinture pour Joao Félix ! Après le FC Porto, grand rival du Benfica Lisbonne où il a été formé, l'attaquant du FC Barcelone croisera le fer dimanche avec l'Atlético Madrid, avec qui il est toujours sous contrat. Il espère forcément que ça se passera aussi bien que mardi (victoire 2-1 et but de sa part). D'ailleurs, interrogé par un journaliste sur une éventuelle célébration face aux Colchoneros, le Portugais a laissé planer le doute : "Je verrais durant le match".

"Je suis tellement heureux au Barça..."

Interrogé par Movistar sur son futur avant cette confrontation entre son passé (Atlético) et son présent (Barcelone), Joao Félix a une fois de plus été très clair : "Je suis tellement heureux au Barça... Je m'adapte très bien, je me sens bien, pareil pour ma famille. Nous verrons ce qu'il se passera en 2024...". A ESPN, il a ensuite dit combien le jeu catalan lui allait mieux que celui prôné par un Diego Simeone avec qui le courant ne passe plus : "Bien sûr, je préfère le style de Barcelone. Si vous demandez à n'importe quel joueur, si vous demandez aussi aux joueurs de l'Atlético Madrid, ils préféreraient jouer plus de temps en attaque, c'est sûr". Les retrouvailles s'annoncent passionnantes !

João Félix : "Bien sûr, je préfère le style de Barcelone. Si vous demandez à n'importe quel joueur, si vous demandez aussi aux joueurs de l'Atlético Madrid, ils préféreraient jouer plus de temps en attaque, c'est sûr." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 1, 2023

