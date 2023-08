FC Barcelone - Mercato : Joao Félix insulté par les supporters de l'Atlético à cause du Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Neymar Jr ayant choisi Al-Hilal (Arabie Saoudite), Joao Felix (Atlético Madrid, 23 ans) est devenu le nouveau premier choix du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif d'ici à la fin du Mercato. Un intérêt qui a ravi le Portugais, qui s'est exprimé en faveur d'un départ au Barça. « J'adorerais jouer pour le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Ça a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça », avait-il notamment glissé. Une déclaration d'intention qui a agacé les supporters des Colchoneros.

Diego Simeone prend sa défense mais ne lui fait pas de cadeaux

Lundi soir, à l'occasion de la victoire de l'Atlético sur Grenade (3-1) pour le compte de la première journée de Liga, Joao Felix a été accueilli de manière très hostile par le Civitas Metropolitano avec des insultes et des sifflets des fans locaux au moment où l'écran géant du stade a affiché son visage puis lors du décrassage des remplaçants (dont il faisait partie) après la rencontre.

A l'issue de la rencontre, Diego Simeone a quand même défendu Joao Felix, relégué au cinquième rang de sa hiérarchie des attaquants mais qui reste dans ses plans : « La Ligue a commencé, il est avec nous, il sait ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons et demandons. Il est en concurrence avec Memphis, Griezmann, Morata et Correa et s'il est meilleur qu'eux, il jouera ».

