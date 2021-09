FC Barcelone - Mercato : Koeman a trouvé son buteur tant désiré !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Luuk De Jong dans le viseur du Barça ? Selon les informations de Cadena COPE, le club catalan serait en discussion avec le FC Séville pour le prêt de son attaquant néerlandais Luuk De Jong. Alors qu’il n’a pas joué la moindre minute depuis la reprise du championnat espagnol, Ronald Koeman souhaiterait récupérer un joueur qu’il connait bien pour l’avoir eu sous ses ordres en sélection néerlandaise. Affaire à suivre mais le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético pourrait potentiellement faciliter la venue d’un buteur au Barça.

Antoine Griezmann has full agreement on personal terms with Atletico Madrid and it’s now matter of last details between Atléti and Barça to complete the deal. Final stages. 🚨🇫🇷 #Atleti #FCB #DeadlineDay



Barça are progressing in talks to sign Luuk de Jong from Sevilla.