FC Barcelone - Mercato : Koeman envoie un signal clair à Messi

Demain soir, Lionel Messi entrera un peu plus dans la légende du FC Barcelone. Déjà détenteur depuis bien longtemps du record de buts inscrits sous la tunique blaugrana, que ce soit en Liga, en Champions League ou toutes compétitions confondues, le lutin argentin rejoindra Xavi au palmarès du nombre de matches joués (767). Ça se passera contre Huesca, dans un Camp Nou hélas vide. Interrogé sur ce record, l'entraîneur du FCB, Ronald Koeman, en a profité pour faire un appel du pied à sa star.

"J'espère qu'il va continuer à améliorer ces chiffres"

"C'est un total de matches incroyable. Ce sera une étape très importante, comme lorsque Xavi a atteint ce sommet avec le Barça. Avec Messi, tout est grand : son total de matches, de buts, de hat-tricks, de titres… J'espère qu'il va continuer à améliorer ces chiffres au Barça."

Et hop, une petite invitation à prolonger son contrat ! Et dire qu'en début de saison, Koeman, qui avait été recruté pour assurer la transition entre la fin de l'ère Messi et la nouvelle, n'était pas plus chaud que ça à l'idée de garder le sextuple Ballon d'Or… Depuis, il a largement revu son jugement ! A moins qu'il n'ait reçu des ordres pour caresser La Pulga dans le sens du poil…