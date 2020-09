FC Barcelone - Mercato : Koeman envoie un signe fort à Dembélé, Umtiti et Messi

Le FC Barcelone de Ronald Koeman est toujours convaincu. Après quatre rencontres sous sa houlette (3 amicaux et un en Liga), le club catalan passera un vrai test demain à Vigo pour le compte de la 4e journée de Liga (21h30). En conférence de presse, le technicien a été interrogé sur la dernière ligne droite du mercato. En fermant notamment la porte à Ousmane Dembélé, qui aurait pu faciliter l’arrivée de Memphis Depay en provenance de l’OL.

Koeman ne compte pas sur Umtiti, et veut garder Dembélé

« Nous savons que le club est limité sur le plan économique, a-t-il rappelé. Nous travaillons actuellement sur 2-3 postes mais tout reste incertain. Par exemple, nous recherchons un avant-centre et sommes un peu court en défense centrale avec Piqué, Lenglet, Araujo et Santi (de la Masia), a-t-il souligné en ne citant pas Samuel Umtiti. Si personne ne vient, je ne pourrais pas me plaindre de l’effectif déjà en place. Dembélé ? Je vais compter sur lui, ses premières semaines ont été positives. Il s’est bien entraîné aujourd’hui mais ce sont les décisions du joueur et du club. Sergiño Dest ? Je sais qu’il a passé sa visite médicale mais rien n’est encore signé. Ce sera un joueur très utile au Barça même s’il devra écarter la concurrence. »

Sergiño DEST



Revisión médica OK en el Hospital de Barcelona y en la CE



📣 Su anuncio oficial será mañana



📸 La presentación viernes mediodía — Gerard Romero (@gerardromero) September 30, 2020

Koema a aimé le message de Messi

Enfin, Koeman a tenu à remercier Lionel Messi pour sa prise de position du jour appelant à l’union sacrée au sein du FC Barcelone. « C’est très positif que le capitaine de l’équipe demande l’union, c’est toujours bien, a-t-il ajouté. J’espère maintenant que nous vivrons une période plus tranquille que celle que nous avons connue dernièrement. »