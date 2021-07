FC Barcelone - Mercato : Koeman jette un sérieux trouble sur l'avenir de Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Le propos est clair. Et vraiment pas rassurant pour tous les supporters du FC Barcelone. Certes, le Barça fait tout ce qu'il peut pour prolonger Lionel Messi. Certes, Ronald Koeman aura une fois encore une équipe compétitive la saison prochaine pour tenter de décrocher des trophées. Mais à lire les récents propos du technicien néerlandais, on comprend à quel point il est difficile pour lui de se projeter.

Et d'imaginer une nouvelle saison avec ses cadres. Le propos n'est donc pas rassurant au sujet d'Antoine Griezmann.

"Je vais compter sur tous les joueurs que nous avons. Si jamais il y a un changement, il faudra l'accepter. Mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Il est clair que la priorité avant tout est que Messi reste. Griezmann ? il est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous. C'est le futur de ce club et nous devons essayer au maximum."