FC Barcelone - Mercato : Koeman met les choses au point avec Messi

Elle est belle, l'ambiance au FC Barcelone ! Hier, Lionel Messi a mis un gros taquet à ses dirigeants pour le manque de classe des adieux de Luis Suarez au club. L'Argentin a dit qu'il en avait gros sur la patate de ne plus voir son ami uruguayen aux entraînements mais qu'avec un tel président, plus rien ne l'étonnait. A la veille du premier match de Liga de son équipe, demain au Camp Nou face à Villarreal, Ronald Koeman a été interrogé sur cette nouvelle polémique… et s'est déchargé sur son président !

Une offre de 30 M€ cette semaine pour Depay ?

"C'est normal que Messi soit déçu mais lors des entraînements, il est exemplaire. Concernant Luis Suarez, j'ai l'impression d'être le méchant du film mais ce n'est pas le cas. Je l'ai respecté. Son départ n'a pas été ma décision mais celle du club. Je lui souhaite bonne chance." Josep Maria Bartomeu appréciera !

L'entraîneur hollandais a également fait le point sur les pistes offensives, Memphis Depay (OL) et Lautaro Martinez (Inter), censées remplacer Luis Suarez : "Depay ou Lautaro ? Je ne commande rien…". Selon des sources espagnoles, Koeman ne commande pas mais aurait des souhaits. Le principal serait son compatriote Memphis Depay. Une offre de 30 M€ devrait partir dans les prochains jours.