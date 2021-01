FC Barcelone – Mercato : Koeman n'a pas rénoncé à sa priorité de janvier

Le report des élections présidentielles du FC Barcelone, initialement prévues le 24 janvier et repoussées au 7 mars, pose un vrai souci pour le Mercato des Blaugranas. Président intérimaire dans l'attente que les Socios ne départage les trois candidats Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa, Carles Tusquets ne prendra aucune décision sur d'éventuels renforts à moins d'avoir l'aval de ses trois remplaçants potentiels.

Koeman veut retourner les votes Laporta et Font

Sur ce mois de janvier, Ronald Koeman avait appuyé sur la nécessité de se renforcer avec la venue d'un défenseur central au moins et réclamait l'arrivée d'Eric Garcia (Manchester City, 20 ans), libre dans six mois et déjà d'accord sur les contours d'un contrat de cinq ans chez les Blaugranas. Un deal qui semblait en bonne voie mais qui ne sera pas validé. En effet, comme ils en ont le droit du fait de leur statut de « présidentiables » Laporta et Font ont refusé cet investissement sur le jeune stoppeur de City. Un coup dur porté à l'entraîneur du Barça... qui n'a pas renoncé pour autant.

D'après SPORT, Ronald Koeman et le directeur technique Ramon Planes n'ont pas renoncé à l'idée de faire signer Eric Garcia en janvier. Conscient de l'urgence avec les seuls Lenglet, Araujo, Mingueza et Umtiti disponibles pour mener de front trois compétitions, Koeman est prêt à intevenir auprès de chaque candidat récalcitrant pour les faire changer d'avis. Pas sûr que cela suffise...