FC Barcelone – Mercato : Koeman prend une décision radicale avec un autre chouchou de Messi

Arrivé sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman ne fait pas grand chose pour ménager la susceptibilité de sa star Lionel Messi. Une star qui avait demandé à partir du Barça et qui s'est finalement résigné à honorer sa dernière année de contrat en 2020-21. Outre le fait de voir ses privilèges rognés dans le vestiaire, le sextuple Ballon d'Or va perdre beaucoup de monde de sa garde-rapprochée avec le coach néerlandais.

Non seulement Ronald Koeman pousse vers la sortie le plus fidèle lieutenant de Messi, Luis Suarez, mais il « tape » aussi sur les chouchous de l'Argentin. C'est le cas du prometteur Riqui Puig, apprécié des Socios et de Quique Sétien mais qui ne jouit pas du même crédit avec Koeman.

En effet, comme l'a fait savoir la radio RAC1, l'absence de Puig ce soir lors du trophée Joan Gamper face à Elche n'a rien à voir avec un problème physique. L'ex-sélectionneur des Pays-Bas ne compte pas sur le joueur de 21 ans et l'aurait même invité à se trouver rapidement un nouveau club. Un coup dur également pour la politique de valorisation de la Masia, Riqui Puig étant avec Ansu Fati l'un des deux porte-drapeaux les plus prometteurs...