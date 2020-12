FC Barcelone - Mercato : Koeman s'y met aussi pour détourner Messi du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Entraîneur austère au possible, Ronald Koeman prône toujours le collectif et l'institution avant l'individu. Raison pour laquelle le Hollandais, élevé aux principes de Johan Cruyff, fait très rarement des compliments à ses joueurs. Mais la situation entre le FC Barcelone et Lionel Messi étant à ce point critique, il a dû renier ses principes ce mardi en conférence de presse, à 24h d'accueillir le leader, la Real Sociedad. Interrogé sur le but de Messi contre Levante (1-0) dimanche, qui a offert trois points bienvenus à son équipe et a permis à l'Argentin de rejoindre Pelé au rang de meilleur buteur de l'histoire sous un même maillot (643), Koeman a expliqué :

"C'est qu'il a fait pour ce club, c'est incroyable"

« Ces chiffres sont impressionnants, on n'aura jamais un joueur aussi efficace dans ce club. C'est pour ça que c'est le numéro 1. On a vu l'autre jour que l'équipe est encore très dépendante de Leo. Ce qu'il a fait pour ce club, c'est incroyable. »

On est loin des envolées de Pep Guardiola ou Luis Enrique pour décrire le génie du Barça mais quand on connaît le caractère de Ronald Koeman, on mesure combien ça a dû lui coûter d'être aussi élogieux envers un joueur. Pas sûr cependant que cette démonstration d'affection du Hollandais suffise à inciter le sextuple Ballon d'Or à rester au club la saison prochaine et donc à refuser les avances du PSG ou de Manchester City…