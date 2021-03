FC Barcelone – Mercato : Koeman se sert du PSG pour convaincre Messi de rester

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

D'ici quelques semaines, Lionel Messi (33 ans) prendra une décision sur son avenir. En fin de contrat au FC Barcelone au 30 juin, l'Argentin décidera s'il poursuit avec son club de cœur, comme le souhaite son président Joan Laporta, ou s'il part vers un nouveau projet. Une réflexion qui pourrait arriver assez vite en Catalogne puisque le Barça, éliminé par le PSG de la Ligue des Champions et désormais à six points de l'Atletico Madrid pour le titre en Liga, n'a plus beaucoup d'objectifs à atteindre autre que la Coupe du Roi.

Koeman tente de convaincre Messi que le projet Barça à un avenir

Forcément, Ronald Koeman aimerait lui aussi que sa star continue avec le FC Barcelone. Dès l'élimination des Blaugranas hier, le technicien néerlandais a appuyé dans son discours sur un projet d'avenir qu'il souhaite avec Messi en fer de lance. Pour lui, la bonne prestation du Barça au Parc des Princes (1-1 en ayant dominé le match) est une preuve que le cycle du club n'est pas fini.

«Oui, cela m'attriste qu'il ne soit pas en quart, ni même Cristiano. Mais Messi doit décider de son avenir, personne ne peut l'aider dans ce domaine, et il voit depuis longtemps que l'équipe grandit. Et avec les changements que nous avons faits, avec les jeunes qui vont progresser, il ne peut pas douter de l'avenir de cette équipe», a lâché Koeman. Lionel Messi se laissera-t-il convaincre ?