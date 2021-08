FC Barcelone – Mercato : Koeman zappe déjà Messi et veut recruter un buteur !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Koeman veut passer à autre chose. L’entraineur du FC Barcelone a réaffirmé à quel point le départ de Messi est douloureux pour tous mais veut désormais que les fans et la sphère médiatique se tourne sur ses forces en présence qu’il considère comme fortes. «c'est douloureux pour tous les Culés. Je comprends ce que Messi a fait pour ce club et le type de joueur qu'il est. Il nous manque pour avoir été un joueur si important dans l'histoire du Barça. Nous ne devons pas vivre dans le passé. Ce sont des choses qui arrivent. Les gens changent d'équipe et les jeunes joueurs que nous avons ont un avenir et je suis enthousiaste. J'espère que nous aurons l'aide et l'enthousiasme des Culés. Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé, nous devons travailler dur pour atteindre ce que nous voulons atteindre. (…) Nous avons une équipe très forte pour gagner des choses importantes. À partir de demain, il n'y a plus d'excuses, il y a des matchs où il y a des points en jeu et l'équipe est prête. Nous avons eu une très bonne pré-saison de cinq semaines pendant laquelle Leo n'était pas là, et il s'agit de jouer, de démontrer et d'avoir une bonne attitude. Je suis convaincu que les gens vont apprécier cette équipe.».

Koeman veut désormais un buteur

Si le Barça est en pleine crise économique, l’entraineur du catalan a fait part tout de même d’un souhait. Ronald Koeman souhaiterait accueillir le renfort d’un buteur pour pallier le départ de Messi mais également les nombreux absents. « C'est vrai qu'en regardant les postes de l'équipe aujourd'hui, il nous manque des joueurs devant : Ansu, Dembélé, Agüero, Coutinho... il y a quatre joueurs avec beaucoup de qualité. Ce que nous avons devant nous est très limité et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play, si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau» - un choix étonnant alors que de nombreux joueurs peuvent évoluer à ce poste : Aguero, Depay, Fati, Griezmann et Braithwaite. L’un d’eux va-t-il être poussé vers la sortie par le Barça ? Affaire à suivre.

