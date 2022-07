FC Barcelone - Mercato : Koundé se rapproche d'un autre club que le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après avoir recruté Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski, le FC Barcelone a fait du défenseur central du FC Séville, Jules Koundé, sa nouvelle priorité sur le marché des transferts.

Podcast Men's Up Life

Mais selon les informations du journaliste d'AS, Manu Sainz, l'international français (11 sélections) serait proche de rejoindre Chelsea bien que l'entraîneur blaugrana, Xavi, l'avait convaincu de rallier la Catalogne. Les Blues proposeraient plus d'argent que les Blaugrana à l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et au FC Séville. Le club catalan va donc devoir rehausser son offre pour s'offrir Jules Koundé.

Pour résumer

Jules Koundé serait plus proche de rejoindre Chelsea que le FC Barcelone. Les Blues proposeraient plus d'argent que les Blaugrana au défenseur central français et au FC Séville.