FC Barcelone - Mercato : l'agent de Lewandowski met un coup de pression en tirant un trait sur le Real Madrid

Ca commence à se tendre entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. Soit tout ce que l'attaquant polonais ne voulait pas. Mais comme les champions d'Allemagne n'ont pas l'intention de le laisser partir, alors que le FC Barcelone a formulé une offre de 34 M€ et que l'intéressé a fait savoir qu'il voulait rejoindre les Blaugrana, son agent, Pini Zahavi, a décidé de prendre les choses en main. Et d'y aller à sa façon, c'est-à-dire au clash...

"Pour Robert, le Bayern est du passé, a déclaré l'agent dans Bild. Il a la possibilité de jouer dans l'équipe qui l'a toujours fait virer. Pourquoi le Bayern veut le priver de cette opportunité ?" Pour rappel, le rêve de Robert Lewandowski était le Real Madrid mais comme son envie de découvrir la Liga est plus forte que sa passion pour les Merengue, il est prêt à accepter le challenge barcelonais.

💥 Pini Zahavi dijo en Bild: "Lewandowski tiene la oportunidad de unirse al club con el que siempre ha soñado. ¿Por qué privarlo de esta oportunidad?"https://t.co/QjdKZFWHOz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 22, 2022

Pour résumer Le Bayern Munich n'ayant pas l'intention de laisser partir Robert Lewandowski, l'agent de l'attaquant, Pini Zahavi, a tenté de mettre la pression via les médias. En oubliant que son client avait des rêves bien différents de ceux qu'il décrit...

Raphaël Nouet

Rédacteur