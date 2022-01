FC Barcelone - Mercato : l’appel du pied d'Adama Traoré au Real Madrid lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Six ans et demi après son départ, Adama Traoré, qui évoluait à Wolverhampton depuis l'été 2018, a fait son retour ce samedi au FC Barcelone où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 30 millions d'euros.

Mais maintenant que l'ailier droit espagnol est de nouveau un joueur du Barça, ses propos tenus il y a deux ans sur le Real Madrid, ennemi juré du club catalan, l'ont rattrapé. "Je ne ferme aucune porte. Si je n’ai pas l’option du Barça et que je dois aller au Real Madrid, j’irais au Real Madrid", avait-il confié dans l'émission La Sexta Jugones. Reste à savoir si les supporters blaugrana vont lui en tenir rigueur.

🔥 Agreement for the loan of @AdamaTrd37 until June 30, 2022.