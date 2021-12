FC Barcelone - Mercato : l'arrivée de Ferran Torres pourrait coûter Erling Haaland aux Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Pour faire venir sa grande priorité hivernale, le FC Barcelone va-t-il devoir faire une croix sur sa priorité estivale ? C'est ce que semble suggérer le site Goal ce soir. En effet, ce mercredi, les médias britanniques et espagnols annoncent qu'un accord entre les Blaugrana et Manchester City pour Ferran Torres est proche. Un transfert qui rapporterait 45 M€ immédiatement aux champions anglais plus 10 M€ en bonus.

Là où ça concerne la priorité estivale du FC Barcelone, c'est qu'avec la manne récupérée pour Torres, plus l'argent qu'il n'a pas dépensé cet été, Manchester City aurait l'intention de se lancer à l'assaut d'Erling Haaland ! Pep Guardiola appelle de tous ses vœux l'arrivée d'un grand buteur depuis un an. Il a voulu recruter Harry Kane (Tottenham) durant l'intersaison et il lorgne désormais Erling Haaland. La grande priorité du Barça,donc. Le Borussia Dortmund est prêt à tout pour conserver son géant norvégien mais les Citizens pourraient mettre tout le monde d'accord dès janvier.

Manchester City could use the money from selling Ferran Torres to Barcelona to help fund a move for Erling Haaland 👀 pic.twitter.com/VvLj7MW73z — GOAL (@goal) December 22, 2021