FC Barcelone - Mercato : l'arrivée de Vitor Roque pourrait entraîner un transfert à 35 M€

En janvier 2022, alors qu'il était en pleine panade financière, le FC Barcelone avait tout de même investi 55 M€ pour recruter Ferran Torres. L'attaquant international espagnol était censé incarner le renouveau catalan en devenant le fer de lance de l'attaque. Raté. Près de deux ans plus tard, le constat d'échec s'impose. Le Requin (son surnom) ne mord que trop rarement. Robert Lewandowski est titularisé le plus souvent à son poste et l'ancien de Manchester City doit se contenter d'entrées en fin de match.

Poussé vers la sortie par Vitor Roque

Alors, l'arrivée de Vitor Roque cet hiver pourrait constituer la goutte d'eau susceptible de faire déborder le vase. Selon AS, les rapports entre ses agents et la direction sont mauvais. Et comme son temps de jeu, déjà famélique, devrait diminuer encore avec l'arrivée du jeune Brésilien, la meilleure solution serait un transfert en janvier. Le Barça, évidemment, ne pourra pas entrer dans ses frais, la cote de Torres étant tombée à 35 M€. Mais ce serait déjà un joli chèque pour un club toujours en grande difficulté financière...

