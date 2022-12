FC Barcelone - Mercato : l'AS Roma met un gros stop à Depay pour janvier

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après de courtes vacances, Memphis Depay retournera à Barcelone pour se remettre à la disposition de Xavi. En sachant que l'entraîneur et les dirigeants blaugranas aimeraient bien le voir partir en janvier, histoire de libérer de la masse salariale et ne plus être limité dans leurs mouvements par le fair-play financier. L'AS Roma a été en contacts avec l'entourage du milieu offensif, auteur d'une très bonne Coupe du monde, mais il y a un hic...

Selon Calcio Mercato, les Giallorossi ne peuvent pas verser les 5 M€ annuels réclamés par Depay. Eux aussi sont sous la contrainte du FPF. Cependant, les dirigeants italiens n'ont pas baissé les bras. Une nouvelle réunion est prévue avec l'agent de Depay dans les prochains jours. Le Barça, lui, ne fera aucun obstacle au départ de son joueur, quitte à résilier son contrat.