FC Barcelone - Mercato : l'Atlético Madrid dément un accord imminent avec le Barça pour Griezmann

Le journal L'Equipe a annoncé ce lundi soir que le FC Barcelone et l’Atlético Madrid seraient proches de trouver un accord pour faire passer l’option d’achat d'Antoine Griezmann de 40 millions à 25 millions d'euros. Mais le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a démenti l'imminence d'un accord avec le Barça au sujet de l'attaquant français, qui est contraint d’entrer en jeu après la 60e minute depuis le début de la saison en raison d’une consigne passée par la direction de l’Atlético Madrid à son entraîneur, Diego Simeone.

"Nous en sommes au même point"

"Nous n'avons pas rencontré le Barça et nous n'avons pas non plus de nouvelles comme quoi nous allons nous rencontrer. Je pense que la question d'Antoine Griezmann est très claire et vous le savez tous ou l'imaginez tous. Nous en sommes au même point. Un accord sera trouvé, mais je veux vous dire que jusqu'à présent, il n'y a absolument rien eu. C'est comme en début de saison", a assuré Enrique Cerezo dans des propos rapportés par Marca.

Pour résumer Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a démenti l'imminence d'un accord avec le FC Barcelone pour abaisser l’option d’achat d'Antoine Griezmann à 25 millions d'euros.

