FC Barcelone – Mercato : l'Atlético veut doubler le Real Madrid pour le chouchou de Messi !

C'était l'un des feuilletons de l'été dernier : annoncé avec insistance au FC Barcelone, Lautaro Martinez, très apprécié de Lionel Messi, son compatriote, était finalement resté à l'Inter Milan. Depuis, le club lombard est devenu champion d'Italie, et Martinez a fait une belle saison aux côtés de Romelu Lukaku : le petit attaquant (23 ans) a inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives.

Simeone veut Lautaro Martinez

Pas de quoi faire baisser sa côte, et son nom revient de plus en plus du côté du Real Madrid, en cas d'échec des Merengue sur les pistes Mbappé (PSG) et Haaland (Dortmund). Mais selon AS, ce luindi, une autre tendance se dessine pour l'Argentin. Il serait en effet convoité par l'Atlético Madrid. Et Diego Simeone insisterait auprès des dirigeants colchoneros pour donner à l'Inter les 70 M€ demandés pour le joueur. Ce serait même une des garanties demandées par le Cholo pour prolonger son contrat chez les récents champions d'Espagne jusqu'en 2024...