FC Barcelone Mercato : l'avenir de Lamine Yamal est déjà réglé

Son actualité est autre. Et, coup de moins bien oblige, se concentre sur son retour précipité à Barcelone alors qu'il était en sélection espagnole. On parle ici, et vous l'avez compris de Lamine Yamal, qui, victime d'une surcharge musculaire, devrait logiquement rater le prochain match de Liga du FC Barcelone contre le FC Séville.

Contrat et rémunération déjà évoqués

Reste que le club catalan surveille le joueur comme une star qu'il est. Et que le prochain mercato estival ne permettra à aucun club européen de tenter de de s'offrir ses services. Car lorsqu'il aura 18 ans, c'est à dire en juillet prochain, Yamal aura un contrat jusqu'en...2030 ! Tout a déjà été ficelé entre son agent, Jorge Mendes, et le Barça selon Mundo Deportivo. Mieux, la rémunération du joueur aurait également été réglée pour les années à venir.

En somme, il ne faut pas s'attendre à voir le Barça sans Yamal au cours des prochains mois.

Il existe un accord verbal entre les deux parties selon lequel Lamine Yamal signera un nouveau contrat avec Barcelone jusqu'en 2030 dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire l'âge… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 15, 2024