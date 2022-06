FC Barcelone - Mercato : l’entourage de Dembélé confirme qu’il va prolonger au Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le journaliste espagnol Javi Miguel annonçait plus tôt dans la journée que la prolongation d’Ousmane Dembele au FC Barcelone était imminente, l’information se confirme plus tard dans la journée. Certains membres de l’entourage du français se sont confiés au journaliste spécialisé sur le Barça Achraf Ben Ayad.

« Dembele veut rester parce que l'entraîneur l'aime, le joueur se sent bien à Barcelone et s'y habitue. Il est dans la fleur de l'âge, et pour cette raison, l'offre du club ne devrait pas être trop éloignée des autres offres qu'il a reçues. » a relayé le journaliste marocain sur tweeter.

Dembele accepterait la proposition qui n’a pas bougé depuis décembre

Certains observateurs émettent quelques doutes quant à ces justifications puisque Chelsea a longtemps émis des doutes sur la condition physique du champion du monde 2018. Le PSG, lui aussi en discussion cet hiver s’est ravisé à la suite de son changement de directeur sportif. Luis Campos n’était pas intéressé. La proposition de Laporta, elle, est la même depuis décembre dernier.

En tout cas il n’empêche qu’Ousmane Dembele devrait bien rester barcelonais la saison prochaine. Si les blessures l’épargnent enfin le Barça pourra à nouveau nourrir de grandes ambitions. Son binôme avec Aubameyang laissait entrevoir un joli potentiel, on a hâte d’imaginer Robert Lewandowski à ses côtés.

🚨 بعد الحديث مع محيط ديمبلي :



ديمبلي يريد البقاء لأن المدرب يحبه، اللاعب يشعر بسعادة في مدينة برشلونة وتعود عليها. هو في أوج سنوات العطاء و لهذا لا يجب حسبهم ان يكون عرض النادي بعيدا جدا عن العروض الاخرى التي تلقاها. — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 22, 2022

