FC Barcelone – Mercato : l’entraîneur de Séville vend la mèche pour Koundé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les jours passent et le FC Barcelone continue de se renforcer lors du mercato estival. Après les signatures de Kessié, Christensen et Dembélé, le club vient de présenter Raphinha à la presse, ce vendredi. Le mercato du club ne devrait pas s’arrêter là et plusieurs défenseurs sont attendus en renforts. L’entraîneur du FC Séville aurait justement vendu la mèche pour l’arrivée de Jules Koundé.

Arrivée imminente ?

Présent en conférence de presse, Julian Lopetegui a fait un point sur les départs de l’été avec une petite phrase sur le défenseur français : « Un joueur très important comme l’est Diego Carlos est parti et il est possible que Koundé parte aussi. Le club va sûrement travailler pour remplacer des joueurs importants. »

Le départ de Jules Koundé vers le FC Barcelone pourrait donc être annoncé dans les prochains jours.