FC Barcelone - Mercato : l'identité de la recrue mystère dévoilée !

Et une rumeur de plus. Qui alimentera, si besoin était, le mercato du FC Barcelone pour cet hiver. Ainsi, et c'est une information donnée par le bien informé Gerard Romero, une piste mystère serait en réalité connue. Et le Barça de Xavi suivrait avec une grande attention le milieu de terrain de Villarreal, Dani Parejo.

International à quatre reprise et titulaire indiscutable dans son club depuis plus de trois saisons, Parejo serait donc un choix de Xavi. A voir. Et donc à suivre.