FC Barcelone - Mercato : l'incompréhensible dossier Frenkie de Jong

On aimerait comprendre. Et peut-être le pourra-t-on dans quelques jours. En attendant, le dossier Frenkie de Jong n'en finit plus de nous surprendre, nous poussant même à une certitude : son avenir est loin d'être écrit. Le joueur, on le sait, est apprécié par Xavi, qui ne souhaite pas s'en séparer. Problème, le Néerlandais jouit d'une importante valeur marchande et la direction du Barça serait plus que disposée à le vendre pour récupérer des dizaines de millions d'euros.

C'est dans ce sens que la proposition de Manchester United apparaît crédible. Et dans ce sens qu'il aurait même été signifié au joueur, selon la presse catalane, qu'il devait se préparer au départ. Visiblement, de Jong ne veut pas en entendre parler. Et lorsqu'on lui parle de la possible venue d'un buteur polonais, rendue possible avec son départ, de Jong enfonce le clou et l'imagine déjà à ses côtés la saison prochaine.

Le dossier est stupéfiant et est loin d'avoir connu tous ses rebondissements.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 𝐝𝐥𝐚 𝐓𝐕𝐏 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 [na pytanie o transferze @lewy_official do @FCBarcelona]: Robert jest znakomitym piłkarzem, jednym z najlepszych na świecie. Decyzja jaką podejmie zależy od niego.



• Cała rozmowa @SzymonBorczuch ⬇️ #tvpsport #Kadra2022 pic.twitter.com/XbSPi85Lom — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 12, 2022

