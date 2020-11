FC Barcelone - Mercato : l'incroyable contrat proposé à Messi

Alors que l'Espagne est en train de se demander si Lionel Messi ne souffre pas d'une pathologie tellement il semble touché moralement par son départ manqué du FC Barcelone cet été, Manchester City affûte une offre faramineuse. Sur son site Internet, le Times en a dévoilé le contenu et c'est tout simplement énorme, de nature à inciter l'Argentin, pourtant très attaché au Barça autant qu'à sa vie en Catalogne, à rallier le "pot de chambre de l'Angleterre".

Un contrat de dix ans dans les tuyaux !

Déjà, il y a le salaire : il serait identique à celui que touche actuellement Messi au FC Barcelone. Soit une folie à 71 M€. Mais le plus incroyable, c'est la durée du contrat proposé par, non pas Manchester City, mais le City Group, et vous allez comprendre pourquoi : dix ans. Le plan des dirigeants d'Abu Dhabi consisterait à utiliser l'image et le talent du sextuple Ballon d'Or jusqu'à plus soif.

Tant qu'il sera compétitif, il évoluera donc à Manchester City. Quand le déclin se fera sentir, il rejoindra le New York City FC. Et quand viendra l'heure de raccrocher les crampons, il jouera les ambassadeurs pour le City Group d'une façon qui reste à déterminer. Ce plan n'a qu'un inconvénient : il privera d'un retour de Messi aux Newell's Old Boys après le Mondial 2022. A part ça, on voit mal comment le Barça pourrait surenchérir…