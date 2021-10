FC Barcelone - Mercato : l'unique priorité de Xavi serait déjà connue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Avec la presse espagnole, ça peut aller très vite. Et notamment lorsqu'il s'agit du Mercato, certains grand joueurs étant fréquemment annoncés dans les plus grandes écuries de la Liga sans que rien ne se fasse. Depuis quelques jours, et le départ de Ronaldo Koeman, c'est Xavi, attendu au FC Barcelone, qui retient toute l'attention.

Certes, l'ancien milieu de terrain n'a toujours pas signé au Barça, mais peu importe. Car selon le quotidien Sport, tout ça est réglé et la priorité est désormais le prochain mercato. Avec, paraît-il, un nom et un seul : Kingsley Coman. L'international français, qui évolue au Bayern Munich, plait tout particulièrement à Xavi qui se mettrait donc en tête de l'attirer l'été prochain.

Reste à connaître la position du joueur et du Bayern, les finances du FC Barcelone ne permettant plus aucune transaction onéreuse.