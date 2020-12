FC Barcelone - Mercato : la déclaration fracassante de Gérard Piqué

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Tout et son contraire. Il y a encore quelques mois, au lendemain d'une retentissante élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Gerard Piqué était alors catégorique. "Le club a besoin de changements. Je ne parle pas d’entraîneurs, je parle aussi de joueurs. Je ne veux montrer personne du doigt mais le club a besoin de changement à tous les niveaux. Et moi le premier, s’il faut mettre du sang frais et changer des choses, je serai le premier à m’en aller".

Visiblement, Piqué a changé d'opinion. Surtout le concernant. Car lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, tenue aujourd'hui, le défenseur central du Barça espère "pouvoir continuer de jouer, deux, trois ou quatre ans de plus". Au sein du club blaugrana ? Seule certitude, Piqué est aujourd'hui blessé au genou, considéré par Ronald Koeman comme un titulaire indiscutable avant sa blessure.