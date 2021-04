FC Barcelone - Mercato : la dernière rumeur avec le PSG a fait dégoupiller Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Il y a deux jours, le journaliste brésilien Marcelo Bechler, qui avait révélé l'arrivée de Neymar au PSG en 2017 et la volonté de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone l'été dernier, assurait que Paris avait formulé une offre astronomique à l'astre argentin. Les Qataris lui proposeraient deux années de contrat plus une en option ainsi qu'un salaire sur lequel aucun autre club ne pourrait s'aligner. Ce qui laisse songeur quand on sait que Messi gagne 71 M€ à l'année en Catalogne…

"Les rumeurs avec le PSG n'ont pas plu à Messi"

De quoi faire réfléchir même le joueur le plus inflexible. Mais cette révélation aurait fortement déplu au clan Messi. Hier soir, le journaliste José Alvarez a expliqué lors de l'émission El Chiringuito que les "rumeurs avec le PSG n'ont pas plu à Messi. Il a fait savoir que sa priorité était d'écouter le FC Barcelone".

Et justement, à ce niveau, les retours sont plutôt prometteurs. Joan Laporta a déjeuné avec Jorge Messi il y a deux mercredis. Les deux hommes seraient parvenus à un accord : La Pulga accepterait de baisser son salaire de moitié en échange d'une prolongation très longue durée qui le verrait jouer encore deux ans au Barça puis terminer sa carrière en MLS (Miami ?) ou en Argentine (Newell's ?) en tant qu'ambassadeur du FCB avant de revenir pour intégrer l'organigramme blaugrana.