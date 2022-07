FC Barcelone - Mercato : la Fiorentina refuse un indésirable du Barça et s’attaque à une piste de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le quotidien catalan Sport annonçait il y a quelques jours que le FC Barcelone avai trouvé une porte de sortie à Riqui Puig vers la Fiorentina. Aujourd’hui le président de la Viola Daniele Pradè s’est exprimé via Fabrizio Romano et a démenti tout intérêt pour le jeune milieu de terrain formé à la Masia :

« Nous ne sommes pas intéressés par Riqui Puig, il n'a jamais été dans notre liste. Nous voulions signer Grillitsch mais ensuite nous avons eu des problèmes »

Non seulement le club italien ne permettra pas au Barça de dégraisser son milieu de terrain (qui vient encore de se renforcer avec l’arrivée de Franck Kessie), mais il compte aussi devancer les Blaugranas sur un arrière droit pisté par Xavi. Pradè a profité de l’occasion pour établir une liste des noms qu’il désirait et parmi eux se trouve Dodô, latéral du Shaktar Donetsk que le Barça suit depuis un long moment.

Fiorentina director Pradé: “We are not interested in Riqui Puig, he’s never been in our list. We wanted to sign Grillitsch but then we had some problems”. 🟣 #transfers



“We’re in negotiations for Jović from Real Madrid, we hope to close the deal soon - and Dodô from Shakhtar”.