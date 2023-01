FC Barcelone - Mercato : la Liga a bridé le Barça pour le remplaçant de Memphis Depay

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors que beaucoup n'ont pas compris pourquoi le FC Barcelone n'a pas remplacé Memphis Depay (parti à l'Atlético Madrid) par Yannick Carrasco, SPORT apporte un éclairage sur la situation économique des Blaugranas sur ce Mercato d'hiver.

Le Barça trop limité pour faire une bonne affaire

Si le Belge n'est pas arrivé directement, c'est tout simplement parce qu'il ne remplissait pas toutes les conditions fixées par la LFP espagnole pour voir son contrat entériné en Catalogne. En effet, si la vente de Memphis a dégagé de la masse salariale, le Barça n'est autorisé qu'à recruter un joueur ne coûtant pas plus de 3 M€ de salaire sur les six prochains mois... Et qui arriverait gratuitement sans option d'achat obligatoire. Les Colchoneros refusant de libérer l'ancien Monégasque, il était dès lors acté qu'il n'y aurait pas d'accord possible...

Le Barça tente malgré tout de récupérer une pépite de Flamengo

Même s'il réclamait initialement quelqu'un, Xavi s’accommode finalement de cette situation. En revanche, s'il y en a un qui ne s'y fait pas, c'est bien le jeune défenseur droit brésilien du Flamengo Wesley (19 ans) qui fait le forcing pour être prêté avec option d'achat au Barça.