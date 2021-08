FC Barcelone – Mercato : la Liga a touché le pactole... grâce à Lionel Messi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si l'opposition du Real Madrid à l'accord lucratif signé par la Liga et le fonds d'investissements CVC aurait pu menacer l'opération et sa finalisation, plus rien ne semble entraver la signature de Lionel Messi au FC Barcelone ce jeudi.

Jorge Messi arrive ce matin à Barcelone

En effet, alors que la Pulga est rentré hier soir de ses vacances à Ibiza et a même déjà atterri à Barcelone, El Chiringuito assurait la nuit dernière que son père et agent Jorge Messi fait de même. Le conseil du sextuple Ballon d'Or a aussi pris l'avion de Miami pour une réunion de la plus haute importance avec son fils et Joan Laporta. Il est attendu ce matin en Catalogne. Faut-il y voir le dénouement du feuilleton de l'été ? C'est bien possible...

ÚLTIMA HORA



"JORGE MESSI está volando desde Miami a BARCELONA para reunirse con LAPORTA y LEO"



La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoMessi

La présence de Messi imposée à Tebas et à la Liga ?

En tout cas, comme l'assure le journaliste Alfredo Duro, les américains de CVC ont soumis l'accord à 2 700 M€ pour la Liga au fait que Lionel Messi défende bel et bien les couleurs du Barça cette saison. Même s'il voulait se venger des Blaugranas pour la Super League, Javier Tebas n'a donc pas vraiment eu le choix pour préserver son deal lucratif.

"Fuentes de LALIGA me cuentan que un CONDICIONANTE para que se FIRMARA este acuerdo era que MESSI siguiera"



La información de @alfredoduro1 en #ChiringuitoMessi