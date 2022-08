FC Barcelone - Mercato : la Liga ne veut rien lâcher, Lewandowski et les recrues du Barça privés du match face au Rayo ?

C'est ce samedi, au Nou Camp, que le FC Barcelone débute sa saison face au Rayo Vallecano. Et plus le temps passe, plus les chances de voir les recrues catalanes disputer la saison s'amenuisent. En effet, selon les dernières informations de la Cadena COPE et Mundo Deportivo, la Liga n'a pas reçu les documents attendus pour qualifier les recrues du Barça, qui ferait face à un problème de dernière minute pour activer son nouveau levier économique, la quatrième palanca, qui prévoit la vente de 24,5% des droits d'exploitation des Barça Studios, censée rapporter 100 M€.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié, Jules Koundé, Andreas Christensen mais aussi Ousmane Dembélé, considéré comme une recrue après sa prolongation intervenue après le 30 juin, pourrait être privés de la première journée de Liga.

MAJ (12h16) : le Barça vient d'annoncer à l'instant la levée de son quatrième levier. Cela pourrait vite s'accélérer désormais...

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company Orpheus Media for an amount of 100 million euros. This sale will serve to accelerate the growth of the Club's digital, NFT, and Web3 strategy.



