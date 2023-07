FC Barcelone - Mercato : la liste noire de Xavi est connue, mouvements attendus au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le savait et ça se confirme. Si le FC Barcelone souhaite attaquer la saison dans les meilleures conditions et, surtout, pourvoir réellement compter sur ses trois recrues actuelles (Vitor Roque, Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez), il lui faut vendre. Pour récupérer de l'argent frais et alléger considérablement sa masse salariale.

Une liste de 8 noms

Le quotidien AS vient à ce sujet de mettre des noms sur la liste noire de Xavi, tous ces éléments dont il ne veut plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela concerne du beau monde. Jugez plutôt : Clément Lenglet, Sergino Dest, Franck Kessié, Ferran Torres, Eric Garcia, Alex Collado, Pablo Torre et Nico Gonzalez.

Les trois derniers éléments, jeunes espoirs du club, pourraient séduire de nombreuses écuries. Les autres, aux émoluments conséquents, permettraient surtout un allègement considérable de la masse salariale. Reste à savoir si le Barça parviendra à concrétiser certaine touches avec des clubs acquéreurs.

