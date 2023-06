FC Barcelone – Mercato : la menace PSG s'éloigne pour Ilkay Gündogan

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat à Manchester City et, pour l'instant, focalisé sur sa finale de Ligue des Champions, Ilkay Gündogan (32 ans) décidera de son avenir dans les prochains jours. Alors que l'international allemand fait rêver le PSG, Arsenal et le FC Barcelone et qu'il n'est pas exclu que le capitaine des Citizens ne prolonge son bail, une tendance assez nette se dégage concernant Gündogan.

Paris à la rue sur les dossiers Gündogan... et Kephren Thuram

Comme le rapporte la presse catalane ce matin, Xavi fait le forcing pour récupérer l'Allemand alors que, du côté du PSG où on a déjà entériné la venue de Manuel Ugarte, le dossier semble de plus en plus au point mort malgré la volonté de Luis Campos de sauter sur les opportunités.

A l'instar de Sport qui assure que Paris n'est pas une option sérieusement étudiée par Ilkay Gündogan, Le Parisien qualifie le dossier de « très compliqué » dans son édition du jour. Le média francilien éteint au passage la rumeur Kephren Thuram (OGC Nice), beaucoup plus proche de Liverpool que de la Capitale française...