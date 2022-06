FC Barcelone – Mercato : la menace se précise pour un crack de Xavi

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone traverse une période compliquée. Après le départ de Léo Messi, les résultats sportifs du club ont été décevants cette saison. De plus, le club est dans une situation financière très compliquée à cause de la pandémie du Covid-19. Cet été, le club veut vendre ses joueurs “indésirables“ pour pouvoir recruter et alléger la masse salariale. Cependant, c’est sur un joueur important de Xavi que les offres risquent d’arriver le plus vite.

Selon “El Nacional“, l’AC Milan se serait positionné pour recruter le jeune milieu de terrain Gavi cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Gavi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et sa clause libératoire n’est que de 50 millions d’euros. Reste désormais à connaître la position du joueur pour un éventuel transfert.

📰 #LaRepubblica : #ACMilan surveille la situation de #Gavi , avec #Barcelona qui n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger son contrat. L'AC Milan pourrait être prêt à intervenir si le joueur et Barcelone se séparent. — Melo #19🏆 ~ 🔴⚫️ (@Melo_Milanista) June 3, 2022

Pour résumer Le FC Barcelone veut vendre ses indésirables cet été. Cependant, la menace se précise pour un crack de Xavi. Après plusieurs clubs anglais, c'est au tour de l'AC Milan de se positionné pour recruter le jeune milieu de terrain Gavi.

Adam Duarte

Rédacteur