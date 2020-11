FC Barcelone - Mercato : la piste Manchester City plombée pour Lionel Messi

Malgré la démission de Josep Maria Bartomeu, malgré l'arrivée quasi certaine d'un Victor Font désireux de ramener le Barça au sommet, Lionel Messi n'est pas certain de poursuivre l'aventure avec le FCB au-delà de juin. L'Argentin a avalé trop de couleuvres ces dernières années et il est du genre rancunier, même à l'égard du club qui lui a tout donné. Un question reste à l'ordre du jour. Mais sa principale piste, Manchester City, vient d'être plombée par une nouvelle.

Une prolongation au FCB redevient possible

Correspondant du site Goal à Manchester, Jonathan Smith vient d'annoncer que Pep Guardiola était plus que jamais proche de la sortie chez les Citizens. Le Catalan voulait déjà partir l'été dernier mais vu le contexte, il a accepté de rester une saison de plus. Celle en cours devrait être sa dernière. D'après Smith, Manchester City planche sur sa succession et aurait deux noms en tête.

Si Guardiola n'est plus là, Messi a peu de chances de rejoindre le "pot de chambre de l'Angleterre", surnom donné à Manchester car il y pleut très souvent. Malgré l'offre pharaonique qui l'y attend. De l'argent, il en aura partout où il jouera. Le départ de Guardiola à City pourrait donc faire les affaires de Barcelone. Une prolongation d'un an (ou deux) serait de nouveau de l'ordre du possible, étant entendu qu'après la Coupe du monde 2022, La Pulga voudrait raccrocher les crampons avec les Newell's Old Boys.