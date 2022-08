FC Barcelone – Mercato : la porte s'ouvre pour un retour d'Aubameyang en Premier League

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

S'activant dans tous les sens pour poursuivre son Mercato dispendieux, le FC Barcelone est-il déjà prêt à sacrifier Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans), arrivé cet hiver d'Arsenal ? Il semblerait que oui ! Chelsea étant intéressé pour récupérer le buteur gabonais, le Barça n'a pas complètement fermé la porte aux Blues.

Le média ibérique Revelo affirme en effet que pour 25 M€, la porte s'ouvrira à « PEA », apprécié de Xavi mais qui n'est finalement qu'un joueur de complément dans le nouveau Barça façonné par Joan Laporta et ses équipes. Une somme qui n'effraie pas vraiment les Blues de Thomas Tuchel, lequel a ouvert la porte à l'arrivée de son ancien chouchou au Borussia Dortmund : «Nous avions une relation très étroite et nous l'avons toujours gardé quand il jouait à Arsenal. Ils restent toujours vos joueurs d'une certaine manière, et Auba est l'un de ces gars.»

Même si son ancien mentor Thomas Tuchel est sur le banc de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas vraiment chaud à l'idée d'un retour en Premier League aussi rapide. Même s'il n'a aucune garantie de temps de jeu, l'ancien Stéphanois se plait en Catalogne...