FC Barcelone - Mercato : la porte se referme déjà pour un cadre de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Au gré des rumeurs, et surtout du talent d'un joueur, il est possible que de nombreux clubs soient associés à sa carrière tout au long d'un mercato. Et comme Frenkie de Jong ne manque surtout pas de talent, il en est certains qui l'imaginent dans un autre club que le FC Barcelone. La rumeur d'un départ courait depuis quelques jours, et ce pour soulager les finances du club catalan.

Elle a été vite démentie par le directeur des sports, Jordi Cruyff. « Non, nous n'allons pas vendre Frenkie de Jong, c'est un joueur très apprécié au sein du club."

Dont acte.

Pour résumer Le FC Barcelone se montrera sans doute assez actif lors du prochain mercato estival. Et ce en dépit de ses difficultés économiques. Si certains achats vont se faire, le club est également décidé à conserver ses meilleurs éléments. La preuve.

Benjamin Danet

Rédacteur