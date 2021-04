FC Barcelone – Mercato : la première arrivée de l'été est actée, c'est confirmé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Ce n'est pas un scoop mais au moins, les choses sont très claires : Erik Garcia va rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. C'est Pep Guardiola qui l'a annoncé, en personne, en marge de la victoire de Manchester City contre Tottenham en Carabao Cup.

« Garcia est un de mes joueurs préférés. Des gars comme lui, j'aimerais en avoir 15. Mais s'il n'a pas participé à la finale, c'est parce qu'il va signer au Barça », a en effet confié l'entraîneur catalan. Formé à la Masia, Garcia (20 ans) n'a disputé que 10 matches cette saison avec City.

