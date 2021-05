FC Barcelone - Mercato : la première pierre pour la prolongation de Messi a été posée

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ou jouera Sergio Aguero la saison prochaine ? Depuis qu'il a annoncé son départ de Manchester City à la fin de son contrat en juin prochain, l'international argentin alimente les rubriques mercato. Son nom est lié aux plus grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, où un certain Lionel Messi, grand ami du "Kun", l’attendrait les bras ouverts. Et il semblerait que les deux partenaires en sélection soient proches de se retrouver.

Selon les informations d'Eurosport Espagne, Sergio Agüero aurait trouvé un accord contractuel avec le club blaugrana pour les deux prochaines saisons. L'actuel joueur de Manchester City serait ainsi très proche de rejoindre le FC Barcelone, d'autant plus qu'il ne manquerait que quelques détails à régler pour que cette transaction voit le jour. Déterminée à convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, la formation catalane semble avoir réussi un grand coup.