FC Barcelone - Mercato : la prochaine signature du Barça est connue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Après avoir officialisé les prolongations de contrat de Pedri et Ansu Fati, le FC Barcelone serait proche de blinder sa nouvelle pépite, Gavi (17 ans), qui est l'une des révélations de ce début de saison.

En effet, selon les informations du média catalan Ara, le milieu de terrain espagnol et le Barça seraient sur le point de trouver un accord pour une prolongation. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blaugrana, Gavi, qui a tapé dans l'oeil des dirigeants du Paris Saint-Germain, n'a pour l'heure qu'une clause libératoire de 50 millions d'euros.

