FC Barcelone - Mercato : la prolongation de Dembélé réglée avant le 31 décembre ?

Ce soir, Ousmane Dembélé était de nouveau titulaire sur l'aile droite du FC Barcelone contre Elche, comme une semaine plus tôt à Pampelune (2-2). Et comme contre l'Osasuna, le Français n'a pas montré la meilleure version de lui-même. S'il a beaucoup provoqué, il a connu énormément de déchet et n'a pas semblé très en phase avec ses partenaires. Malgré tout, les Blaugrana continuent de vouloir le prolonger, sans doute pour mieux le vendre et s'éviter une catastrophe industrielle, lui qui a coûté 160 M€ en 2017.

Avant le coup d'envoi de la rencontre face à Elche, le directeur du football du FCB, Mateu Alemany, a fait le point sur le dossier Dembélé et annoncé qu'une bonne nouvelle allait tomber sous peu : "Ça fait quelque temps que nous sommes dessus. Il nous a transmis sa volonté de continuer avec nous et nous sommes dans un moment-clé pour sa rénovation. Nous espérons que la situation sera éclaircie avant la fin de l'année".

🎙️| Mateu Alemany told @FCBtv on Dembélé's renewal



🗣️: "We have been at it for a long time, always with the will to find an agreement because his idea is to continue and it gives us a lot of confidence. We hope that this case will be resolved before the end of the year." #FCB pic.twitter.com/pOj8hm82iY