Il y a quelques jours, dans La Vanguardia et El Pais, Joan Laporta a multiplié les déclarations d'intention concernant Lionel Messi. Le président du FC Barcelone avait avancé trois dates pour la prolongation de la Pulga. Parmi celles-ci figuraient le 24 juin, date anniversaire des 34 ans de Messi.

Comme le rapportent conjointement les médias rivaux SPORT et Mundo Deportivo, qui souhaitent un bon anniversaire à l'Argentin, le Barça espère pouvoir finaliser la signature de Lionel Messi ce jeudi pour le symbole... Sans se faire trop d'illusion.

Le rêve de Laporta ne sera probablement pas exaucé

Si la tendance est effectivement à ce que Léo Messi rempile pour deux saisons (ou une saison + une saison), il reste encore quelques détails à régler. « Le club travaille avec le père et agent de Leo, Jorge Messi, pour pouvoir mettre en place un contrat de deux ans mais payable en cinq pour pouvoir l'adapter aux paramètres du "fair play" de la Liga. Au club, ils veulent conclure un accord le plus tôt possible et dans l'environnement de Messi, ils admettent une bonne harmonie et des progrès. Cependant, hier, aucune des deux parties ne s'avançait sur l'annonce imminente du fait des nombreuses clauses restantes à peaufiner. Le club ne s'attendait pas à une résolution pour aujourd'hui, l'anniversaire du capitaine du Barça, même si c'était l'un des jours que le président avait marqués en rouge sur le calendrier », écrit Mundo Deportivo.