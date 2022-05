FC Barcelone - Mercato : la réponse cash du Bayern à l'offre pour Lewandowski

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Hier, El Mundo Deportivo a annoncé que le FC Barcelone avait formulé une première offre pour Robert Lewandowski. Celle-ci s'élevait à 32 M€, sachant que le Bayern Munich n'a de cesse de répéter qu'il ne veut pas voir son attaquant polonais de 33 ans quitter l'Allemagne, même à un an de la fin de son contrat. Les Bavarois n'avaient pas encore répondu aux Blaugrana. C'est désormais chose faite.

Ce dimanche, le directeur sportif des champions d'Allemagne, Hassan Salihamidzic, a déclaré sur Sport1 : "Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il ira au bout. Nous n'allons pas parlé de choses internes, d'offres, etc. Il lui reste quoi qu'il arrive un an de contrat. Robert a un agent qui a perdu la tête. Il lui a fait tourner la tête toute l'année. Ce n'est pas approprié". Pas certain que le principal intéressé, qui a déjà fait savoir qu'il voulait quitter le Bayern pour le Barça, apprécie ce genre de commentaires...

