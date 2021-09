FC Barcelone - Mercato : la réponse cinglante de Koeman

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Les anciens joueurs du FC Barcelone le savent désormais. Attention de ne pas trop froisser l'entraîneur néerlandais, Ronald Koeman. Ce dernier, pas vraiment réputé pour son turnover, a laissé de côté la saison dernière le milieu de terrain, Miralem Pjanic, peu à peu disparu des radars et qui n'avait jamais droit à une place de titulaire.

Pjanic, il y a quelques jours, évoquait un manque total de respect du technicien batave. Koeman lui a répondu au travers de propos retranscrits par El Mundo Deportivo. "C'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec le ballon et sans le ballon, il a perdu le duel avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Ça a été compliqué, on a essayé, on a essayé et on a vu qu'il y a d'autres joueurs meilleurs que lui."