FC Barcelone - Mercato : la reprise des négociations entre le Barça et Dembélé serait du vent !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ce mercredi, Sport a annoncé que le FC Barcelone aurait relancé l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, pour la prolongation de contrat de l'ailier droit français en Catalogne.

Pas de reprise des négociations entre le Barça et Dembélé

Mais selon les informations des journalistes espagnols, Roger Torelló et Fernando Polo, cette reprise des négociations entre les deux parties serait du vent. Cependant, comme l'affirme également Mundo Deportivo, l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund aurait bien dit à ses coéquipiers qu'il voulait prolonger au Barça et qu'il n'a pas signé de pré-contrat avec un autre club.

Dembélé dit qu'il veut rester au club et dit qu'il n'a pas de pré-contrat avec un autre club. Les informations selon lesquelles le Barça aurait contacté les agents de Dembélé ont été démenties par des sources fiables au club.



(@RogerTorello & @ffpolo) — FR Barça (@FRBarca_) March 30, 2022

Pour résumer Les journalistes espagnols, Roger Torelló et Fernando Polo, ont démenti l'information comme quoi le Barça aurait relancé l'agent d'Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat de l'ailier droit français en Catalogne.

Fabien Chorlet

Rédacteur